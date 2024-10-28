Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

Въезда в Польшу из Беларуси ожидают более 1,3 тыс. легковушек и 88 автобусов

Въезда в Польшу ожидают 1305 легковушек и 88 автобусов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«С пятницы количество легкового транспорта перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) увеличилась на 545 единиц. За выходные дни сопредельная сторона приняла на свою территорию всего 34% авто от нормы. Перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидают 88 автобусов», - говорится в сообщении ведомства.

Незначительное скопление легковушек фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Через него в Литву с пятницы въехало всего 43% транспорта. Меньше всего грузовиков оформили контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) — 21% от нормы, т.е. 4 авто из 20 в час.

Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС за два дня проследовало 57% фур.

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