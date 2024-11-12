На белорусско-польской границе скопилось более 500 легковушек и 240 фур. О б этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 12:00 очередь легковушек фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 511 авто. Его контрольные службы за 24 часа оформили всего 37% транспорта», - говорится в сообщении.

Около 770 большегрузов простаивают перед всеми европейскими пунктами пропуска. Очередь перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) за сутки выросла до 240 фур. Его контрольные службы приняли на свою территорию 54% большегрузов.

Меньше всего фур проследовало в ЕС через литовский Мядининкай (Каменный Лог) — 27% грузовиков от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 52% большегрузов от нормы.

Въезда в Латвию ожидают более 410 грузовиков. Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) на въезд в Латвию оформили только 25% авто.