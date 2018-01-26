Экзамены в 5-е классы гимназий в Беларуси отменили

Указом от 25 января №30 "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них" экзамены в 5-е классы гимназий отменены.

Документом устанавливается, что набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний. Все учащиеся, которые завершат обучение в 4-м классе гимназии, смогут продолжить обучение в 5-м классе этой же гимназии.

"Отмена экзаменов позволит снять неоправданную психологическую и эмоциональную нагрузку на учащихся начальных классов, что в целом будет способствовать сохранению их здоровья", - говорится в комментарии к указу.

При приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохраняется. Такой подход предоставит возможность обучения в этих гимназиях наиболее талантливым, имеющим природные задатки, детям, которые хотят связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с искусством.

Одновременно в учреждениях общего среднего образования предусматривается возможность изучения отдельных предметов на повышенном уровне. Реализация этой нормы предоставит равные условия для получения качественного образования в учреждениях общего среднего образования всех видов, а также расширит возможности его получения с учетом индивидуальных способностей и склонностей школьников.

Минобразование и Минкультуры в двухмесячный срок должны принять все правовые акты, необходимые для реализации норм названного указа.