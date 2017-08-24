В Беларуси определен порядок получения уникального идентификатора

Правительство постановлением № 637 от 22 августа 2017 г. утвердило Положение о порядке получения уникального идентификатора.

"Уникальный идентификатор – средство идентификации гражданина при осуществлении административных процедур в электронной форме через личный электронный кабинет, в отношении которых законодательством об административных процедурах установлена такая форма их осуществления", - говорится в комментарии к документу на сайте Совмина.

Документом определен порядок получения гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без гражданства, которым в установленном законодательством порядке выдан в Республике Беларусь документ, удостоверяющий личность, уникального идентификатора в целях обеспечения доступа к единому порталу электронных услуг для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) административных жалоб в электронной форме. Уникальный идентификатор включает в себя логин (имя учетной записи гражданина) и пароль.

Постановлением также утверждено Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа с оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), государственными органами и иными организациями при осуществлении административных процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг.

Действие Положения распространяется на взаимодействие уполномоченного органа с оператором ОАИС при создании условий для осуществления административных процедур в электронной форме через единый портал, а также с оператором ОАИС, государственными органами и иными организациями при получении в электронной форме документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, не включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.