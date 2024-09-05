Почти 3,1 тыс. машин ожидают выезда в ЕС из Беларуси

Почти 3100 машин ожидают выезда в ЕС из Беларуси, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

По информации ведомства, за сутки очередь выросла более чем на 300 авто.

«По состоянию на 10:00 более 2800 грузовых транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз. Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили всего 13% грузовиков от нормы», - говорится в сообщени.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 740 фур. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 50% авто.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 600 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 59% фур от нормы.

На границе с Польшей и Литвой простаивают 275 легковых транспортных средств. Самый загруженный маршрут проходит через польский Тересполь (Брест). Очередь на данном маршруте за сутки выросла почти в 2 раза — со 100 до 180 авто. Его сотрудники приняли на свою территорию 35% транспорта от нормы.

Перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) скопилось 90 и 5 легковушек соответственно, их контрольные службы оформили 52% и 56% авто.

По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) на въезд в ЕС фиксируется 17 автобусов.