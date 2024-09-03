Около 1,5 тыс. грузовиков ожидают въезда в Литву из Беларуси

Около 1500 грузовиков ожидают въезда в Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Утверждается, что за сутки меньше всего транспорта на данном направлении приняли на свою территорию в сопредельном погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — 88 фур из 500 возможных, т.е. 3 авто из 20 в час. Сотрудники пункта пропуска Бенякони (Шальчининкай) пропустили из Беларуси 35% большегрузов от нормы.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 680 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовал 41% авто.

Сотрудники пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) на въезд в Польшу оформили 70% большегрузов.

Перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) скопилось 150 авто, его сотрудники за сутки приняли на свою территорию 41% транспорта от нормы.

По состоянию на 10:00 перед Тересполем въезда в ЕС ожидает 21 автобус.