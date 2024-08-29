ГПК Беларуси обвиняет ЕС в обострении ситуации на границе из-за растущих очередей транспорта

Госпогранкомитет Беларуси обвиняет ЕС в обострении ситуации на границе из-за растущих очередей транспорта.

«Более 3,5 тысяч транспортных средств: ЕС продолжает обострять ситуацию на границе», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, на границе с Польшей и Литвой простаивают 690 легковых транспортных средств. Самый загруженный маршрут проходит через польский Тересполь (Брест), его сотрудники за сутки приняли на свою территорию 32% транспорта от нормы.

Перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) скопилось 50 и 40 легковушек соответственно, их контрольные службы оформили 50% и 76% авто.

«По состоянию на 10:00 более 2850 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Евросоюз. Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через литовский Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили всего 15% большегрузов от нормы», - информирует ГПК.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 660 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 56% авто.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 800 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 44% фур от нормы.

Перед польским Тересполем (Брест) на въезд в ЕС фиксируется 47 автобусов.