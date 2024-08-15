Последнее обновление: 15.08.2024 10:52

Более 3-х тысяч машин ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Очереди увеличиваются: въезда в ЕС ожидают более 3100 единиц транспорта, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 въезда в Литву ожидают 1420 фур. За прошедшие сутки контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) приняли 77 фур из 500 возможных, а это всего 15% от нормы, т.е. 3 авто из 20 в час», - говорится в сообщении.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) въезда в ЕС ожидают 600 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 50% авто.

Около 1100 легковых авто ожидают въезда в Евросоюз перед всеми сопредельными погранпереходами. Меньше всего транспорта оформили польские контрольные службы — только 35% от нормы, литовские — 48%.

Перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 22 автобуса.

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