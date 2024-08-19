Около 580 легковушек фиксируется на въезд в Литву и Польшу из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Согласно информации, за выходные дни меньше всего транспорта проследовало на сопредельную территорию через польский погранпереход Тересполь (Брест) — 34% от нормы.

По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) въезда в ЕС ожидают 80 автобусов.

За выходные дни очередь фур на въезд в Польшу увеличилась на 100 единиц.

«По состоянию на 10:00 около 2200 большегрузов ожидают въезда в ЕС, самым загруженным направлением остается литовское. Наибольшая очередь фиксируется перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони). Его контрольные службы с пятницы приняли на свою территорию 40% авто от нормы. Меньше всего транспорта оформили в погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог), через который на территорию Литвы проследовало 14% большегрузов», - говорится в сообщении.

На въезд в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) фиксируется 100 грузовиков, его контрольные службы за два дня оформили 44% фур от нормы.

Латвийская сторона в погранпереходе Патерниеки (Григоровщина) за выходные дни приняла на свою территорию 41% авто. Въезда в Латвию ожидают более 690 единиц грузового транспорта.