В очереди на въезд в Литву и Польшу простаивают 590 легковушек – ГПК Беларуси

В очереди на въезд в Литву и Польшу простаивают 590 легковых машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Самый загруженный маршрут проходит через польский Тересполь (Брест), его сотрудники приняли на свою территорию 30% транспорта от нормы.

Перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется по 20 легковушек, сопредельные службы оформили 35% и 73% авто соответственно.

«По состоянию на 10:00 около 2100 единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС. Меньше всего фур за сутки проследовало через литовский Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили 13% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении.

Перед пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд Латвию фиксируется 670 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию за 24 часа проследовало 56% авто.

В Кукурыках (Козловичи) польская сторона приняла из Беларуси 50% фур.

Въезда в Польшу перед Тересполем (Брест) ожидают 76 автобусов.