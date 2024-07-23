Российские чиновники пересели на отечественные авто

В России выросли госзакупки отечественных новых и подержанных легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом пишет газета «Ведомости» на основе данных поисково-аналитической системы «Тендерплан».

Лидером по объему госзакупок в денежном выражении в первом полугодии стала продукция группы ГАЗ. Всего было разыграно 1145 тендеров на 24 млрд рублей — в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте по объему госзакупок — автомобили УАЗ с 694 тендерами на 6,4 млрд рублей. За год показатель вырос более чем в два раза.

Третье место досталось продукции «АвтоВАЗА»: за полгода состоялся 1381 тендер на 5,8 млрд рублей — в полтора раза больше, чем годом ранее.

На 7% вырос объем тендеров на закупку автомобилей китайской Chery (включая суббренды Exeed и Omoda). В первом полугодии было проведено 40 тендеров на сумму 217 млн рублей. В то же время госзакупки бренда Geely снизились на 5% — состоялось 22 тендера на 93,5 млн рублей. Продолжает снижаться востребованность автомобилей Toyota: по этой марке было проведено 26 тендеров против 77 годом ранее. Сумма сделок составила 136 млн рублей, снизившись за год в семь раз. Автомобили Audi, BMW и Mercedes почти полностью выбыли из видимой части закупок.

В условиях тендеров все чаще появляется условие о российском производстве автомобиля, рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Если машина необходимого класса в стране не выпускается, организация либо рассматривает китайский импорт, либо продолжает эксплуатировать имеющийся автопарк. Российский автомобиль для чиновника — это показатель в том числе его политических взглядов, отметил гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов. По его словам, весомых аргументов для обоснования закупок иностранных автомобилей у российских чиновников сегодня нет.