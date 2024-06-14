Последнее обновление: 14.06.2024 16:12

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении экс-замминистра энергетики

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении бывшего замминистра энергетики Михаила Михадюка. Такая информация прозвучала в ходе совещания Лукашенко с руководством Совета министров, на котором обсуждались вопросы коррупции.

Отмечается, что дело возбуждено за "благоприятное решение вопросов по выбору иностранной компании в качестве подрядчика для строительства и модернизации высоковольтных подстанций в Беларуси".

"То есть на тебе подстанцию, иди модернизируй, но ты мне дай взятку. Десятки тысяч долларов. Человек всю жизнь отработал в министерстве. Где он сейчас?", - спросил Лукашенко.

Заместитель премьер-министра Петр Пархомчик ответил: "В СИЗО".

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