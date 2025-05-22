Последнее обновление: 22.05.2025 18:09

В Беларуси главу бюро транспортного страхования уволили за коррупцию

В Беларуси главу бюро транспортного страхования уволили за коррупцию. Об этом говорится в постановлении Совмина № 278 от 20 мая 2025 г.

Согласно информации, главный директор Белорусского бюро по транспортному страхованию Антон Авсейко уволен «в связи с совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения».

Белорусское бюро по транспортному страхованию создано в 1999 году после введения в Беларуси обязательного страхования автогражданской ответственности. В состав бюро входят Белгосстрах, Асоба, Белнефтестрах, Белэксимгарант, Промтрансинвест и ТАСК, работу которых организация координирует. Бюро разрабатывает инструкции и отвечает за выплаты в спорных случаях.

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