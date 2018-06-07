Ряд высокопоставленных белорусских чиновников задержан за взятки

Ряд высокопоставленных белорусских чиновников задержан за получение крупных взяток. Об этом поведал глава КГБ Валерий Вакульчик.

"Ряд должностных лиц задержан, но я вам скажу так, причем глава государства мне поручал эту информацию довести до общественности, это будет обязательно сделано. Единственное, хочу обратить ваше внимание, что речь идет не об одном должностном лице, и не одном факте, и не об одном уголовном деле", - сказал Вакульчик.

Что касается уровня задержанных чиновников, то, по словам чекиста, он высокий.

"Но тут важно, может быть, не уровень, а масштабность… Взятки большие", - отметил Вакульчик.