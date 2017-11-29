Бывшие руководители Минприроды просят о помиловании

Бывший министр природы и охраны окружающей среды Андрей Ковтухо и его заместитель Сергей Хрущев обратились в Комиссию по помилованию при президенте с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности, пишет "Ежедневник".

Напомним, руководители Минприроды подозревались в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий, совершенные лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия), за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Начало уголовному преследованию высокопоставленных чиновников положил Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, который по материалам проверки расходования бюджетных средств при проведении мероприятий Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы" возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц РУП "Научно-производственный центр по геологии" и некоторых его филиалов.

Суть дела сводилась к тому, что в рамках госпрограммы НПЦ должен был выполнить поиск полезных ископаемых. Центр получил на это деньги, заключил договоры с буровыми компаниями, заплатил им, и отчитался, что все работы выполнены. Однако, когда стали проверять, выяснилось что из 14 скважин, за которые были уплачены деньги, реально пробурены только 3. При этом руководство Минприроды знало о фиктивном выполнении работ, но намеренно скрыло этот факт и даже дало соответствующие указания подчиненным.

По подсчетам следствия, ущерб государству от такой деятельности составил 1,1 млн рублей.

В начале октября Следственный комитет закончил расследование уголовного дела и передал материалы в прокуратуру для направления в суд. Однако в суд материалы так и не ушли, поскольку уже через неделю Андрей Ковтухо и Сергей Хрущев обратились в Комиссии по помилованию при президенте с ходатайством об освобождении от уголовной в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба, уплатой дохода, полученного преступным путем, и искренним раскаянием.

Как удалось выяснить "Ежедневнику", решение о помиловании еще не принято. Ожидается, что это случится со дня на день. В том, что решение будет положительным можно не сомневаться хотя бы потому, что сразу после направления ходатайства о помиловании Андрей Ковтухо, все еще официально находясь в статусе обвиняемого по коррупционному делу, был назначен заместителем генерального директора ГП «Белзарубежторг» Управления делами президента. Понятно, что такие назначения без согласования с главой государства вряд ли могли пройти. Поэтому вопрос помилования бывшего министра - это чисто вопрос документального оформления уже принятого решения.