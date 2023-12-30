Последнее обновление: 30.12.2023 15:22

Таможня начала проверку посылок из России на содержание беспилотников

Белорусская таможня начала проверку адресованных физлицам международных почтовых отправлений и товаров, ввозимых в Беларусь с территории государств-членов ЕАЭС, сообщила пресс-служба Таможенного комитета РБ.

«Таможенные органы проводят контроль на предмет обнаружения вложений, имеющих признаки содержания гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, иных товаров, в том числе веществ и материалов, за незаконное перемещение которых через Государственную границу Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность», - говорится в сообщении ведомства.

Указом Лукашенко №297 от 25 сентября 2023 года в Беларуси введен запрет на использование физлицами любых БПЛА, включая игрушечные.

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