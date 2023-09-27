Последнее обновление: 27.09.2023 12:01

Белорусским детям пока сохранили возможность запускать воздушных змеев

Введенный указом №297 от 25 сентября 2023 года запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, эксплуатация и изготовление распространяется не только на беспилотные летательные аппараты (БЛА), но и на авиамодели.

Под авиамоделями понимаются летательные аппараты без человека на борту, управление полетом которых возможно только при условии визуального контакта с ними, не оснащенные никаким оборудованием, используемые в том числе для развлечений, а также идентифицируемые запасные части к ним.

Согласно указу, под запрет не подпадают воздушные игрушечные шары, воздушные змеи и летающие игрушки без дистанционного управления.

«Физические лица, имеющие в собственности гражданские БЛА и авиамодели, в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего пункта обязаны осуществить отчуждение или передачу на хранение в уполномоченную организацию (организации) гражданских БЛА и авиамоделей», - сказано в документе.

Кроме того, власти будут тщательно проверять международные почтовые отправления на предмет наличия БЛА и авиамоделей.

«Международные почтовые отправления и товары, следующие в адрес физических лиц, ввозимые (ввезенные) в Республику Беларусь с территории государств – членов ЕАЭС, до их доставки или вручения физическим лицам должны быть доставлены в места проведения контроля на предмет обнаружения вложений, имеющих признаки содержания гражданских БЛА и авиамоделей, иных товаров, в том числе веществ и материалов, за незаконное перемещение которых через Государственную границу Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность», - сказано в указе.

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