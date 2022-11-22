Минобороны РБ утвердило перечень запретных зон для беспилотников

Министерство обороны Беларуси распространило на беспилотники понятие «запретные зоны» и утвердило перечень таких зон, следует из постановления ведомства №52 от 9 ноября 2022 года.

В частности, в перечень «элементов структуры воздушного пространства Республики Беларусь» добавлен абзацем следующего содержания: «перечень запретных зон для полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Беларусь согласно приложению 13».

Приложение 13 называется «Перечень запретных зон для полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Беларусь» и содержит много страниц с указанием координат запретных зон.