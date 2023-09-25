В Беларуси населению запретили использование беспилотников

В Беларуси вводится запрет на ввоз использование беспилотников физическими лицами и ограничены импорт и использование БЛА юридическими лицами и ИП, следует из подписанного сегодня указа.

«Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА. В части ввоза, эксплуатации и изготовления БЛА физическими лицами Указ вступает в силу после его официального опубликования, а в части хранения и оборота - через шесть месяцев», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Предусмотрено, что ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований [указа]», - также сказано в комментарии.

«Для ввоза организациями и индивидуальными предпринимателями гражданских БЛА необходимо получить соответствующее разрешение у Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, которым будет организован учет таких БЛА, имеющихся у организаций и индивидуальных предпринимателей», - отмечается в комментарии.

Документом предусмотрено создание автоматизированной информационной системы государственного учета гражданских БЛА, принадлежащих юрлицам и (или) ИП.

В течение 6 месяцев с момента официального опубликования указа физлица могут реализовать имеющиеся у них в наличии БЛА организациям или индивидуальным предпринимателям либо передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством.

Указ подписан якобы в целях обеспечения «общественной безопасности и регламентирования порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использования».