Последнее обновление: 23.10.2023 16:15

Украина получила от ЕС девятый транш макрофина на 1,5 млрд евро

Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд. Это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой, отметил Шмыгаль.

"Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. Рассчитываем в следующем году получить из них 18 млрд евро", – добавил Шмыгаль, поблагодарив европейских партнеров за солидарность с Украиной.

Предыдущий, восьмой транш на сумму 1,5 млрд евро Европейская комиссия выплатила Украине 22 сентября.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование