Украина получила от ЕС девятый транш макрофина на 1,5 млрд евро

Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд. Это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой, отметил Шмыгаль.

"Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. Рассчитываем в следующем году получить из них 18 млрд евро", – добавил Шмыгаль, поблагодарив европейских партнеров за солидарность с Украиной.

Предыдущий, восьмой транш на сумму 1,5 млрд евро Европейская комиссия выплатила Украине 22 сентября.