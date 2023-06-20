ЕС предложит Украине финансовую помощь на 50 млрд евро

Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи на сумму около 50 миллиардов евро для поддержки Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой плана.

По словам собеседников агентства, предложение Европейской комиссии поможет профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить неотложные приоритеты реконструкции.

Как отмечает агентство, о финансовой помощи объявят во вторник перед конференцией в Лондоне, где доноры будут обсуждать восстановление Украины.

Еврокомиссия хочет избежать обременительного инструмента для Украины, учитывая войну, и предложит помощь в виде грантов, льготных займов и гарантий, утверждают источники.

По словам одного из анонимных источников, в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов.

Пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработных плат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.

Деньги будут выделены при условии, что Украина осуществит реформы, направленные на улучшение верховенства права и борьбу с коррупцией.