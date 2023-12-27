ЕС готовит план с €20 млрд для Украины на случай вето Орбана

Евросоюз готовит "план Б" с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины на случай, если премьер Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует основной план на 50 миллиардов.

О подготовке альтернативы основному плану было известно еще задолго до декабрьского саммита лидеров ЕС, пишет Financial Times.

По данным информированных собеседников издания, на этом этапе рассматривают вариант, чтобы страны-участницы схемы выдали гарантии ля бюджета ЕС, что позволит Еврокомиссии в следующем году заимствовать для поддержки Украины на рынках капитала до 20 миллиардов евро.

Конкретные условия еще обсуждаются, а финальные суммы будут определяться с учетом потребностей Украины.

Этот "план Б" подобен схеме, которую задействовали в 2020 году для мер поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. План не требует участия всех стран-членов, если среди ключевых участников будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами.

В некоторых странах, в частности Германии и Нидерландах, для выпуска национальных гарантий необходимо будет согласование парламента. Если после дополнительного саммита 1 февраля Орбан все же заблокирует основной план, эти процессы согласования надеются закончить достаточно быстро, чтобы Украина начала получать деньги с марта.

Минусом "плана Б" будет то, что он включает только займы, а не гранты. Однако страны-члены на двусторонней основе могут принять решение о предоставлении безвозвратной помощи.

Еще один запасной вариант, который обсуждают – продление схемы финансирования, по которой ЕС уже выделил для Украины 18 миллиардов евро в виде выгодных займов, еще на несколько месяцев или даже год. Для этого нужно будет согласие большинства стран.

Впрочем, на этом этапе большинство европейских чиновников выступают за то, чтобы согласовать основной план о 50 млрд, который заблокировал Виктор Орбан.

Это дополнительное, пакетное решение по бюджету ЕС покрывает не только помощь Украине на 4 года, но и включает 4 млрд евро на другие приоритеты, в том числе инвестиции в оборону и меры в вопросах миграции.