Последнее обновление: 17.10.2023 18:12

Европарламент поддержал выделение 50 млрд евро Украине

Европарламент во время голосования 17 октября поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

За соответствующее предложение отдали 512 голосов "за", еще 45 депутатов проголосовали "против" и 63 воздержались.

Далее по процедуре для принятия окончательного решения должны начаться переговоры парламента со странами-членами ЕС. Это произойдет, как только Совет ЕС согласует общую позицию.

Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, на который закладывают 50 млрд евро на 2024-2027 годы в виде грантов и займов на поддержку восстановления, восстановления и модернизации Украины. Такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование