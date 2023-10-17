Европарламент поддержал выделение 50 млрд евро Украине

Европарламент во время голосования 17 октября поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

За соответствующее предложение отдали 512 голосов "за", еще 45 депутатов проголосовали "против" и 63 воздержались.

Далее по процедуре для принятия окончательного решения должны начаться переговоры парламента со странами-членами ЕС. Это произойдет, как только Совет ЕС согласует общую позицию.

Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, на который закладывают 50 млрд евро на 2024-2027 годы в виде грантов и займов на поддержку восстановления, восстановления и модернизации Украины. Такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года.