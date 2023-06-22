Еврокомиссия выделила еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Европейская комиссия предоставляет Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу", – отметила фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что ранее Еврокомиссия предложила стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года.

Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе, второй транш объемом 1,5 млрд – в марте, третий – в апреле.