В ЕС создан новый фонд для помощи Украине

Европейский инвестиционный банк создал новый фонд для помощи Украине с капиталом 400 млн евро с названием Ukraine Trust Fund, сообщает Reuters.

Шестнадцать из 27 стран ЕС согласились внести средства в фонд, из которого будут предоставляться гранты и кредиты на восстановление Украины, а также гарантии украинским банкам и предприятиям.

Наибольшие вклады в фонд сделали Франция и Италия. Они выделяют по 100 млн евро, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры Украины, предоставление финансирования малым и средним предприятиям или коммунальным службам.

"Таким образом участники фонда финансируют устойчивость Украины, повышают устойчивость общества и экономики", — говорится в сообщении.