Германия планирует подписать соглашения с шестью странами о борьбе с нелегальной миграцией

Правительство Германии ведет переговоры с шестью странами вне ЕС по поводу так называемого "миграционного партнерства", которое среди прочего предусматривает быстрое возвращение нелегальных мигрантов из ФРГ на родину. Об этом заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел страны.

По его словами, переговоры ведутся с Грузией, Молдовой, Кенией, Колумбией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Берлин стремится сократить количество нелегальных беженцев и в то же время создать возможности для легальной иммиграции в Германию, пишут немецкие СМИ.

Отмечается, что переговоры с двумя центральноазиатскими странами уже продвинулись далеко. В начале мая Берлин подписал меморандум о взаимопонимании с Узбекистаном, в конце сентября – с Кыргызстаном.

В сентябре специальный уполномоченный правительства Германии по миграционным соглашениям Йоахим Штамп вел переговоры в Кении.

Представитель МВД ФРГ уточнил, что Колумбия находится в списке в том числе потому, что количество заявлений о предоставлении убежища от граждан южноамериканской страны увеличилось со 140 в 2018 году до 1500 в первой половине 2023 года.

"Грузия и Молдова имеют особый приоритет, потому что более десяти процентов отклоненных заявлений о предоставлении убежища в Германии поступают только от граждан этих двух стран", – указал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится обуздать нелегальную иммиграцию с помощью более строгого пограничного контроля.

Перед этим сообщалось, что министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".

Напомним, на этой неделе Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией, чтобы бороться с тайным проездом нелегальных мигрантов. Польша, со своей стороны, начала проверки на границе со Словакией.