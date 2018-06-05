Бавария приняла собственный план ускоренной высылки мигрантов

Парламент Баварии во вторник, 5 июня, единогласно поддержал предложенный правительством этой федеральной земли собственный "план предоставления политического убежища", который предусматривает значительное ужесточение миграционной политики.

В частности, он предполагает фрахтовку самолетов для ускоренной высылки мигрантов, получивших отказ в убежище, в страны их происхождения.

Региональный план, который вступит в силу в августе, подразумевает также создание семи центров первичного размещения мигрантов, где их заявления будут рассматривать в ускоренном режиме. В этих центрах просителям убежища вместо денег будут выдавать карты с чипом, с помощью которых они смогут приобретать еду и одежду. Как ранее пояснили в баварском правительстве, нововведение должно сделать обращение за получением убежища на территории Баварии менее привлекательным.

"Мы хотим показать, что наше правовое государство работает и может стать примером для всей Германии", - прокомментировал новый документ премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. А глава МВД Баварии Йоахим Херман намерен представить баварский проект на традиционной конференции министров внутренних дел федеральных земель 6 июня в городе Кведлинбурге.