Немецкие консерваторы потребуют ужесточить миграционную политику

Консервативный блок ХДС/ХСС планирует внести две инициативы в бундестаг: о кардинальном изменении миграционной политики и об ужесточении мер внутренней безопасности. Об этом сообщает Reuters.

В первом документе под названием "Пять пунктов для защищенных границ и прекращения нелегальной миграции" речь идет об изменении действующего миграционного законодательства - постоянном контроле внешних границ Германии; введении фактического запрета на въезд в страну для лиц без необходимых действительных документов и не пользующихся правом свободного передвижения по ЕС, включая тех, кто подал заявление о защите.

Кроме того, кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил предоставить полиции право самостоятельно выдавать ордеры на содержание под стражей тех, кто подлежит депортации. А закон о праве на пребывание в Германии должен быть изменен так, чтобы совершившие преступление или потенциально опасные лица могли содержаться под арестом без временных ограничений до момента депортации или их добровольного возвращения к себе на родину.