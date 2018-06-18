Последнее обновление: 18.06.2018 17:57

Партия Меркель поддержала инициативу главы МВД по миграционной политике

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ее партия ХДС поддерживает инициативу главы МВД Хорста Зеехофера о создании генплана по миграционной политике, однако не хочет односторонних, несогласованных шагов в этой сфере, направленных против интересов других стран ЕС.

"В ХДС поддерживают инициативу главы МВД Зеехофера о создании дополнительного генерального плана по миграционной политике", - сказала Меркель, добавив, что в ее партии не хотят "односторонних, несогласованных и противоречащих интересах третьих стран" шагов.

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