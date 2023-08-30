Белавиа приостанавливает продажу билетов

Белавиа с 1 сентября 2023 года временно приостанавливает продажу билетов в офисах авиакомпании и агентов, а также на сайте и в мобильном приложении. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"В связи с проведением технических работ по переходу авиакомпании "Белавиа" на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо" будут происходить изменения в процедурах бронирования и оформления авиабилетов, обслуживания в аэропортах", - говорится в сообщении.

Так, с 20.00 1 сентября в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении "Белавиа" будут временно недоступны бронирование, покупка, обмен и возврат авиабилетов, а также дополнительных услуг.

"Если у вас имеются забронированные, но неоплаченные перевозки, в том числе заказ на сайте, оформленный по системе "Расчет", либо вы планируете путешествие в ближайшие дни, пожалуйста, произведите оплату и оформление авиабилетов до 20.00 1 сентября. Бронирования, не оплаченные к указанному сроку, будут аннулированы", - предупреждает компания.