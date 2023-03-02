Беларусь будет обновлять авиапарк российскими SSJ New и МС-21

Власти Беларуси рассматривают возможность обновления и расширения своего авиапарк за счет российских самолетов SSJ New и МС-21.

"Мы активно занимаемся самолетами Sukhoi Superjet New и МС-21», - сообщил министр транспорта и коммуникаций РБ Алексей Авраменко, уточнив, что пока речь не идет о конкретных договоренностях.

«Но выходить на более конкретный результат будем, когда реально самолет МС-21 появится. Предварительные договоренности есть, мы над этим вопросом работаем", - добавил чиновник.

Из-за введенных санкций госкомпания "Белавиа" была вынуждена вернуть часть самолетов лизинговым компаниям и в два раза до 15 самолетов сократить авиапарк.