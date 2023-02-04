Последнее обновление: 04.02.2023 11:02

Беларусь предлагает России межгосударственную программу в области авиастроения

Белорусские власти предложили России разработать межгосударственную производственную кооперационную программу в области авиастроения.

"Надо выходить на системную межгосударственную программу по работе в области авиастроения», - заявил в пятницу премьер Беларуси Роман Головченко, которого отправили в командировку в Ульяновскую область, передает ТАСС.

«Это позволит систематизировать нашу работу, решить технологические, финансовые вопросы. Эту программу надо отработать в самое ближайшее время, с белорусской стороны такие поручения будут даны. Сегодня я об этом говорил с председателем правительства Российской Федерации и тоже имею полную поддержку в этом вопросе. Надо переходить от фрагментарных контактов к широкомасштабной производственной кооперационной программе", - добавил Головченко.

Он утверждает, что предприятия РБ, производящие компоненты, узлы и агрегаты авиационной техники, за последние годы не только не растеряла компетенций, но вышли на новый технологический уровень: "Сейчас заявки поступают практически от всех авиастроительных предприятий России».

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