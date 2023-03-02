Китай и Беларусь хотят увеличить число прямых авиарейсов в рамках всепогодного партнерства

Беларусь и Китай намерены «принять меры» для восстановления авиасообщения и увеличения прямых рейсов между КНР и Беларусью.

"Обе стороны примут меры по укреплению транспортно-логистических связей для облегчения перевозки грузов. Стороны призывают авиакомпании двух стран, исходя из рыночных принципов, увеличить со временем прямые рейсы между Беларусью и Китаем", - говорится в совместном заявлении о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран по итогам переговоров Лукашенко и товарища Си.