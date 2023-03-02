Последнее обновление: 02.03.2023 11:06

Китай и Беларусь хотят увеличить число прямых авиарейсов в рамках всепогодного партнерства

Беларусь и Китай намерены «принять меры» для восстановления авиасообщения и увеличения прямых рейсов между КНР и Беларусью.

"Обе стороны примут меры по укреплению транспортно-логистических связей для облегчения перевозки грузов. Стороны призывают авиакомпании двух стран, исходя из рыночных принципов, увеличить со временем прямые рейсы между Беларусью и Китаем", - говорится в совместном заявлении о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран по итогам переговоров Лукашенко и товарища Си.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование