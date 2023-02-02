Еврокомиссия выделит Украине помощь в 400 млн евро

Еврокомиссия собирается предоставить Украине новый пакет помощи на 400 млн евро, заявил в четверг член ЕК Йоханнес Хан.

Из них 145 млн евро будет выделено на гуманитарную помощь, заявил Хан на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что с февраля 2022 года помощь Евросоюза Украине достигла 50 млрд евро, передает Интерфакс.

Заседание ЕП посвятили подготовке саммита ЕС-Украина, который запланирован в Киеве на 3 февраля. Между тем в четверг в Киеве также пройдет совместное заседание ЕК и украинского правительства.

В четверг глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила в твиттере, что прибыла в Киев "с командой еврокомиссаров". "Мы собрались здесь вместе, чтобы показать: ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - написала председатель ЕК. Боррель также прибыл в украинскую столицу.