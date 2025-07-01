В Армении заявили о возможности прекращения трансляции российских телеканалов

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о возможности прекращения трансляции российских телеканалов на территории республики.

"Считаю, что мы очень серьезно должны начать обсуждение вопроса о прекращении трансляции российских телеканалов в Армении. Это наносит вред армяно-российским отношениям", - сказал Симонян журналистам, комментируя звучащие на российских телеканалах мнения относительно событий в Армении.

По его словам, "если государственные телеканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, то и мы должны отреагировать, и, как минимум, закрыть их вход в квартиры нашего общества".

Ранее Ереван направил ноту Москве, оценив высказывания ряда представителей власти России по делу российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна как вмешательство во внутренние дела республики.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил, что Ереван считает прозвучавшие в адрес страны заявления в российских СМИ, а также высказывания политиков и законодателей не только противоречащими традиционной дружбе Армения-Россия, "а также правовым документам, регулирующим эту дружбу, но и прямым открытым вмешательством во внутренние дела Армении и посягательством на наш суверенитет и демократию".

В Ереване Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти. Суд принял решение о двухмесячном аресте. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.