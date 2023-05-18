За прошедшие сутки РФ нанесла 15 ракетных ударов по Украине

Сегодня ночью РФ вновь атаковала Украину ракетами. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В частности, нанесено 15 ракетных ударов, в том числе по Бахмуту, Херсону и Одессе. Кроме того, зафиксировано 42 авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.
Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В Генштабе не исключают высокую вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
Спикер Одесской ОВА Братчук сообщил, что в Одессе есть попадание в промышленный объект, погиб человек, двое ранены. Большинство ракет уничтожены над морем.
Крылатыми ракетами также была атакована Винницкая область. Как сообщил глава ОВА Борзов, Силы обороны отработали воздушные цели.