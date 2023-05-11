Последнее обновление: 11.05.2023 18:13

Зеленский: С наступлением нам нужно подождать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно больше времени, чтобы начать долгожданное контрнаступление против России, поскольку военным по-прежнему нужна обещанная западная помощь.

Ожидаемое наступление может стать решающим в войне, которая в течение нескольких месяцев оставалась неизменной. Оно также может стать решающим испытанием для Украины, стремящейся доказать, что полученная западная помощь может привести к крупным победам на поле боя.

"С [тем, что у нас есть] мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо", - сказал Зеленский, общаясь в своей штаб-квартире в Киеве с корреспондентами нескольких европейских общественных СМИ, передает BBC.

"Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", - заявил Зеленский.

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