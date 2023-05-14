Россия нанесла ракетный удар по украинскому Тернополю из-за Евровидения

Россия подвергла украинский город Тернополь из-за участия происходящей из этого города группы Tvorchi в финале песенного конкурса "Евровидение".

Финал конкурса прошел в британском Ливерпуле.

Глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш сообщил, что в результате российского обстрела города получили ранения двое гражданских лиц.

"Предварительно осколочные ранения и ожоги. Потерпевшие находятся в больничных учреждениях", - сообщил Труш.

По его словам, "есть попадания в складские помещения, которые принадлежат коммерческим предприятиям и религиозной организации".

Минобороны Украины также отметило, что Россия запустила крылатые ракеты по территории страны "ровно в тот момент, когда Европе продолжается праздник музыки, единства и света на песенном конкурсе "Евровидение".