Последнее обновление: 21.05.2023 11:47

Зеленский на саммите G7 сообщил о возможной потере Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 сообщил о возможной потере Бахмута, сообщают международные СМИ.

Журналисты перед самой встречей Зеленского с президентом США Джо Байденом на саммите "Большой семерки" в Хиросиме задали президенту Украины вопрос о том, остается ли Бахмут в руках украинской армии.

“Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. Это трагедия. На этом месте ничего нет”, — ответил он.

Ранее, глава ЧВК "Вагнер" Пригожин объявил о захвате последних кварталов в городской черте Бахмута, но украинская сторона это не подтверждала.

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