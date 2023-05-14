Последнее обновление: 14.05.2023 16:25

ISW: воздушными атаками Россия пытается подорвать способность Украины к контрнаступлению

Все более частые и регулярные воздушные удары со стороны России по Украине в последнее время, по-видимому, являются попыткой подорвать способность ВСУ к контрнаступательным действиям в ближайшем будущем, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своей новой сводке.

С 19 апреля российские войска нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, особенно в тыловых районах, передает BBC.

Аналитики института отмечают, что в ходе новой воздушной кампании российские войска используют гораздо меньше высокоточных ракет, чем во время массированных ударов по критической инфраструктуре Украины осенью 2022 и зимой 2023 года.

Во время предыдущей воздушной кампании российские войска по всей видимости в значительной степени исчерпали свои запасы высокоточных ракет и поэтому в последней кампании используют их гораздо меньше, чтобы сохранить ограниченные запасы, продолжают аналитики.

Вместо высокоточных ракет российские войска стали гораздо больше полагаться на дроны иранского производства Shahed. Украинская армия на этот раз научилась эффективнее бороться с российскими высокоточными ракетами, чем во время предыдущей российской воздушной кампании, подытоживают в ISW.

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