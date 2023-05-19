Украина перехватила тактическую инициативу в Бахмуте - ISW

Украинские военные 18 мая добились тактически значимых успехов в районе Бахмута. К такому выводу пришли в Институте изучения войны.

Усилия, как отмечается, являются продолжением локальных контратак и не свидетельствуют о начале новой крупной операции.

Аналитики ISW также напомнили о словах Евгения Пригожина, что ВС РФ уступили 570 метров к северу от Бахмута. Заявление согласуется со словами заместителя министра обороны Украины о продвижении ВСУ на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута, отметили в ISW.

"Ограниченный характер наступательных операций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю Россией инициативы в этом районе", - считают эксперты.