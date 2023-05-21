Последнее обновление: 21.05.2023 11:47

Зеленский хочет проведения в июле саммита формулы мира

Саммит формулы мира могли бы собрать в июле, когда с начала полномасштабной войны пройдет 500 дней.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в воскресенье на рабочей сессии саммита "Навстречу мирному, стабильному и процветающему миру" с участием стран G7, Украины и партнеров, сообщает "Европейская правда".

"Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к совместным усилиям", – заявил он.

По словам президента, "разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать".

Далее по теме
Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование