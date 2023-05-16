Украинская ПВО сбила все ракеты во время очередной ракетной атаки РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что в восьмой с начала месяца массированной атаке Россия использовала 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Согласно его заявлению около 03:30 противник атаковал Украину с северного, южного и восточного направлений. Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" (с кораблей в Черном море) и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), говорится в заявлении.

Залужный также утверждает, что все 18 ракет были уничтожены силами и средствами ПВО, передает BBC.

Также в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а еще проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня, они также все уничтожены, сказано в сообщении.

Ранее киевские власти заявили, что Киев подвергся "исключительной по плотности" атаке, применяя "максимальное количество атакующих ракет" и беспилотников "за кратчайший промежуток времени". Городская администрация заявляла об уничтожении "подавляющего большинства вражеских целей" в воздушном пространстве столицы Украины и падении обломков в пяти районах Киева.