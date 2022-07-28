В мире число заражений коронавирусом превысило 578,66 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 578668455 (+1294469 сутки) по данным Worldometer на 7:22 28 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6410994 (+3269) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23573938 (-196355) человек, из них 41930 (+256) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 548683523 (+1487555) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 92761865 (+114116) случаями заражения, Индия – 43959321 (+20557), Бразилия – 33707069 (+46461), Франция – 33689657 (+58638) и Германия – 30702511 (+104126). Беларусь – на 67 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 180226, США – 114116, Германия – 104126, Южная Корея – 100182, Италия – 63837. Беларусь (-) – на 123 (+15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1053969, Бразилия – 677871, Индия – 526211, Россия – 382272 и Мексика – 327261. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 397, Бразилия – 308, Италия – 207, Германия – 157, Мексика – 152. Беларусь – на 94 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.