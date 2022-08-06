В мире число заражений коронавирусом превысило 587,91 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 587914244 (+1271147 сутки) по данным Worldometer на 9:25 6 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6434306 (+2696) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22550930 (-146348) человек, из них 43852 (-56) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 558929008 (+1414799) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 93866641 (+89240) случаями заражения, Индия – 44126994 (+19406), Франция – 34024522 (+30592), Бразилия – 33994470 (+29976) и Германия – 31228314 (+49609). Беларусь – на 69 (-2) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 253392, Южная Корея – 112857, США – 89240, Германия – 49609, Италия – 38215. Беларусь (-) – на 132 (-9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1058637, Бразилия – 679802, Индия – 526649, Россия – 382651 и Мексика – 328128. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 400, Бразилия – 208, Япония – 187, Италия – 175, Германия – 141. Беларусь – на 98 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.