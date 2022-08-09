В мире число заражений коронавирусом превысило 590,37 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 590377658 (+782504 сутки) по данным Worldometer на 8:25 9 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6438884 (+2132) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 21782450 (-306404) человек, из них 43757 (+11) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 562156324 (+1086776) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 94024925 (+44123) случаями заражения, Индия – 44174650 (+12751), Франция – 34079658 (+5090), Бразилия – 34035780 (+17409) и Германия – 31307020 (+78706). Беларусь – на 69 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 198563, Германия – 78706, Южная Корея – 55292, США – 44123, Австралия – 22201. Беларусь (-) – на 136 (-27) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1059210, Бразилия – 680239, Индия – 526772, Россия – 382786 и Мексика – 328320. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 188, Германия – 170, Япония – 154, США – 134, Италия – 113. Беларусь – на 91 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.