В мире число заражений коронавирусом превысило 589,12 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 589120022 (+1205778 сутки) по данным Worldometer на 10:18 7 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6435969 (+1663) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22462082 (-88848) человек, из них 43806 (-46) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 560221971 (+1292963) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 93897604 (+13529) случаями заражения, Индия – 44145732 (+18738), Франция – 34053040 (+28518), Бразилия – 34011173 (+16703) и Германия – 31228314 (-). Беларусь – на 69 (-2) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 236809, Южная Корея – 110610, Италия – 34997, Франция – 28518, Австралия – 28479. Беларусь (-) – на 110 (+22) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1058726, Бразилия – 680012, Индия – 526689, Россия – 382691 и Мексика – 328221. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 210, Япония – 189, Италия – 158, Мексика – 93, Австралия– 89. Беларусь – на 91 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.