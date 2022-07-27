В мире число заражений коронавирусом превысило 577,37 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 577373986 (+1154767 сутки) по данным Worldometer на 8:23 27 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6407725 (+2488) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23770293 (+65901) человек, из них 41674 (+390) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 547195968 (+1086378) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 92494018 (+88011) случаями заражения, Индия – 43938764 (+18313), Бразилия – 33660608 (+38643), Франция – 33631019 (+87562) и Германия – 30598385 (+121780). Беларусь – на 67 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 154011, Германия – 121780, Южная Корея – 99268, Италия – 88221, США – 88011. Беларусь (-) – на 138 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1052935, Бразилия – 677563, Индия – 526167, Россия – 382236 и Мексика – 327109. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 350, США – 301, Италия – 253, Германия – 181, Франция – 119. Беларусь – на 99 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.