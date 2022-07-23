В мире число заражений коронавирусом превысило 574,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 574097279 (+1362987 сутки) по данным Worldometer на 9:26 23 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6401540 (+2396) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23941864 (+250969) человек, из них 40899 (+268) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 543753875 (+1101422) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 92145839 (+106465) случаями заражения, Индия – 43868476 (+21411), Бразилия – 33555526 (+49244), Франция – 33413698 (+74348) и Германия – 30331131 (+92009). Беларусь – на 66 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 180826, США – 106465, Германия – 92009, Франция – 74348, Италия – 71075. Беларусь (-) – на 128 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1051912, Бразилия – 676826, Индия – 525997, Россия – 382080 и Мексика – 326879. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 321, Бразилия – 275, Испания – 181, Италия – 155, Германия – 116. Беларусь – на 92 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.