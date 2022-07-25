В мире число заражений коронавирусом превысило 575,34 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 575340319 (+555466 сутки) по данным Worldometer на 8:17 25 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6403246 (+706) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23846188 (-167349) человек, из них 41096 (-3828) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 545090885 (+722109) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 92194892 (+22556) случаями заражения, Индия – 43905621 (+16866), Бразилия – 33591356 (+9823), Франция – 33532262 (+50032) и Германия – 30331131 (-). Беларусь – на 67 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 192109, Южная Корея – 65433, Италия – 51208, Франция – 50032, Австралия – 38046. Беларусь (-) – на 108 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1051996, Бразилия – 677021, Индия – 526074, Россия – 382155 и Мексика – 327073. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Мексика – 105, Италия – 77, Тайвань – 65, Израиль – 58, Япония – 53. Беларусь – на 94 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.